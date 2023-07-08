В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 8 июля заявил, что захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовывать снаряд в будущем.

«Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы я смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Риттера, российская сторона изучит систему наведения ракеты для производства аналогичного орудия, а также с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны (ПВО).

Экс-разведчик считает, что после изучения Storm Shadow, вероятно, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания этих ракет.

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — подытожил он.

Начальник военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 6 июля заявил, что российские военные вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Снаряд передали профильным специалистам для изучения его конструкции и внутренних составляющих. По мнению главы военно-технического центра «Царские волки», это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow.

7 июля агентство The Drive сообщило, что крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow, ставшая трофеем России, может представлять высокую ценность для разведки РФ. Особый интерес может составлять система автономного наведения ракеты, помогающая определить точное место для поражения цели и невосприимчивая к радиочастотным помехам и другим средствам радиоэлектронной борьбы. Если России удастся восстановить хотя бы часть этой системы, то она сможет не только определить слабые стороны Storm Shadow, но и понять, как именно происходит сложный процесс наведения на цель, уточняет агентство.

28 июня ПВО РФ перехватила три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Минобороны 24 июня сообщило, что российскими силами был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Староконстантинова. Это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.