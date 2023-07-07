В США объяснили ценность трофейной английской ракеты Storm Shadow для России

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow, ставшая трофеем России, может представлять высокую ценность для разведки РФ. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило агентство The Drive.

Storm Shadow попала к российским военным в частично поврежденном состоянии. Опубликованные снимки ракеты позволяют предположить, что она либо вышла из строя, либо была сбита российскими военными. На фото также видны почти не пострадавший фюзеляж и элементы боеголовки, уточняется в материале.

«Storm Shadow содержит некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность для ПВО противника, особенно с фронтальной стороны», — уточняет агентство.

Ценность для российской разведки также могут представлять материалы, из которых собрана Storm Shadow, конструкция ракеты и ее двигатель, сообщается в статье.

Особый интерес может составлять система автономного наведения ракеты, помогающая определить точное место для поражения цели и невосприимчивая к радиочастотным помехам и другим средствам радиоэлектронной борьбы, уточняется в материале.

Если России удастся восстановить хотя бы часть этой системы, то она сможет не только определить слабые стороны Storm Shadow, но и понять, как именно происходит сложный процесс наведения на цель, сообщает издание.

«Она (система наведения. — Ред.) также может быть использована для улучшения российских систем, которые отстали в этом отношении», — уточняет The Drive.

Ранее, 6 июля, стало известно об успешном завершении операции по захвату Storm Shadow. Уточнялось, что ракету вытащили с линии соприкосновения практически целой и передали профильным специалистам.

24 июня Минобороны РФ сообщило, что российскими силами был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Староконстантинова.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.