Реклама
Прямой эфир
Спорт
Рублев обыграл бельгийца Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона
Происшествия
Женщину госпитализировали с ожогами после удара молнии в Коломне
Общество
Скончался автор реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров
Армия
Экс-разведчик ВС США заявил о снижении эффективности систем HIMARS на поле боя
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве в ночь на 8 июля
Мир
Польша направит тысячу военных на границу с Белоруссией
Пресс-релизы
В Москве вручили награды на премии «Медиа-Менеджер России»
Мир
МВД Грузии возбудило дело из-за покушения на местоблюстителя патриарха
Мир
RTL сообщила об участии в боях около 100 французских наемников на стороне ВСУ
Мир
Для жителей Киева открыли курсы «национального сопротивления»
Экономика
В ФТС сообщили о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России
Общество
Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги

Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Воронежу

Губернатор Воронежской области заявил, что под Воронежем сбили два беспилотника
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области недалеко от административного центра средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника. Об этом 8 июля заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что держит обстановку под личным контролем и постоянно находится на связи с профильными службами и ведомствами.

Осколочное падение: в Воронеже ввели режим ЧС после попадания БПЛА в дом
Ремонт поврежденных квартир власти планируют завершить в течение нескольких дней

Ранее, 2 июля, стало известно, что комплекс ПВО сбил беспилотник самолетного типа под Белгородом. В результате инцидента никто не пострадал.

25 июня еще один дрон был уничтожен в Валуйском округе Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за день до этого в результате атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие в городе Шебекино.

Удары по российским территориям стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023