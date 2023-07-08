Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Воронежу
В Воронежской области недалеко от административного центра средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника. Об этом 8 июля заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что держит обстановку под личным контролем и постоянно находится на связи с профильными службами и ведомствами.
Ранее, 2 июля, стало известно, что комплекс ПВО сбил беспилотник самолетного типа под Белгородом. В результате инцидента никто не пострадал.
25 июня еще один дрон был уничтожен в Валуйском округе Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за день до этого в результате атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие в городе Шебекино.
Удары по российским территориям стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.