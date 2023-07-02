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Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник самолетного типа под Белгородом
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа под Белгородом, пострадавших нет. Об этом сообщил 2 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы уточняют обстоятельства произошедшего.

Он уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

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Ранее, 25 июня, система ПВО ВС РФ сработала в Валуйском округе Белгородской области, был сбит беспилотник. Гладков сообщал, что в городе Шебекино загорелось промышленное предприятие в результате атаки беспилотника. Пострадавших в результате ЧП не было.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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