В Белгородской области сообщили о сбитом в Валуйском округе беспилотнике
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Валуйском округе Белгородской области, сбит беспилотный летательной аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 25 июня.
«Сбит БПЛА над селом Долгое», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы, дополняет «Газета.Ru».
Накануне Гладков сообщал, что в городе Шебекино загорелось промышленное предприятие в результате атаки беспилотника. Пострадавших в результате ЧП не было.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотнокв со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор, было повреждено 10 предприятий в Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.