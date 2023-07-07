Антонов назвал решение США поставить кассетные боеприпасы ВСУ жестом отчаяния

Решение поставить Украине кассетные боеприпасы стало жестом отчаяния со стороны США. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Кассетные боеприпасы — это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия», — приводятся его слова в Telegram-канале дипмиссии РФ в Штатах.

Антонов добавил, что решение Белого дома передать Киеву кассетные боеприпасы создаст риск для мирного населения на годы вперед. Вместе с тем, по словам дипломата, накачка Украины оружием не повлияет на ход спецоперации.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи.

По его словам, Киев предоставил письменные гарантии того, что оружие будет применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения. Кроме того, украинская сторона взяла на себя обязательство в будущем провести разминирование территорий, где использовались кассетные боеприпасы.

В этот же день глава комитета Госдумы РФ по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил, что Москва непременно ответит на передачу кассетных боеприпасов Украине. Также он напомнил, что любое поставляемое Западом оружие является законной целью для ВС РФ.

Ранее в пятницу посол России в Белоруссии Борис Грызлов допустил, что за счет поставок кассетных боеприпасов США пытаются придать «хоть какой-то импульс» наступательным действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.