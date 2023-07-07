В Белом доме заявили об отсутствии контактов США и России по Украине

Тайных переговоров США и России по ситуации на Украине не было, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля.

«Я благодарен за этот вопрос, так как эти сообщения предполагали нечто, чего на самом деле не было. <…> В этой встрече (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Ред.) не участвовали представители правительства США, и правительство США не передавало никаких посланий (РФ по Украине. — Ред.) через эту встречу», — отметил он.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с журналистами также заявила, что встреча Лаврова с американскими политологами надумана западными СМИ. По ее словам, глава внешнеполитического ведомства на самом деле участвовал в дискуссии с экспертами на полях ООН, это не было частными контактами по Украине.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что бывшие американские чиновники провели некие секретные переговоры с Лавровым в апреле, якобы чтобы заложить основу для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления Киева. Страны Европы, в первую очередь Франция, уже готовы к диалогу, уточнил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.