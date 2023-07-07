DM рассказала о допросе сотрудников секретной службы по делу о кокаине в Белом доме

Комитет по надзору Конгресса США потребовал допросить сотрудников секретной службы, отвечающих за охрану Белого дома. Об этом говорится в письме главы комитета Джеймса Комера главе секретной службы Кимберли Читлу.

Причастные к охране Белого дома должны дать показания до 14 июля.

«Конгресс финансирует процедуры безопасности Белого дома, а секретная служба несет ответственность за соблюдение эффективных протоколов безопасности. Этот инцидент и возможная эвакуация персонала теперь явно вызывают обеспокоенность по поводу уровня безопасности, поддерживаемого в Белом доме», — указано в копии письма опубликованном Daily Mail (DM) 7 июля.

Кроме того, Комер назвал случай с обнаружением наркотика «позорным моментом в истории Белого дома». По его словам, инцидент ставит под сомнение соблюдение правил безопасности в администрации президента США.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. Представитель секретной службы 4 июля сообщил, что в день обнаружения субстанции самого американского президента Белом доме не было. Телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с экспертизой, на следующий день выяснил, что обнаруженный подозрительный белый порошок оказался кокаином.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции президента в Вашингтоне. Секретная служба США сосредоточена на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, занимается просмотром записей с камер наблюдения, а также и изучением входных журналов.

Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.