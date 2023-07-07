Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Турнир по вольной борьбе «Сила России» состоялся в Северной Осетии

0
Фото: Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северной Осетии 6 июля прошел международный турнир по вольной борьбе среди юниоров «Сила России» по инициативе депутата Госдумы, трехкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова и при поддержке Клуба вольной борьбы Taymazov Team (Клуб вольной борьбы братьев Таймазовых). Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

В соревнованиях участвовало 72 юных спортсмена из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Чечни и Армении.

«Решение провести такие соревнования в рамках спортивного марафона «Сила России» стало не случайным. Вольная борьба — особый вид спорта для Осетии. И поэтому у нас действительно получился настоящий праздник, который объединил и спортсменов, и гостей Республики и всех любителей борьбы», — сказал Таймазов.

В результате упорных схваток победила команда Taymazov Team (Северная Осетия). Второе место у ребят из Чеченской Республики, третье место — у команды из Дагестана.

Команды-победители и призеры получили кубки, дипломы, медали и денежные призы, сказано в сообщении.

Станет как «Шелковый»: престижный ралли-рейд стартовал в Казани
Трасса гонки в 2023 году пройдет по 13 регионам России

6 июля сообщалось, что в Казани стартовал международный ралли-марафон «Шелковый путь». В 13-й раз лучшие пилоты и команды из 23 стран проверят на прочность свои нервы и технику. Участникам предстоит преодолеть более 5 тыс. км. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023