Турнир по вольной борьбе «Сила России» состоялся в Северной Осетии

В Северной Осетии 6 июля прошел международный турнир по вольной борьбе среди юниоров «Сила России» по инициативе депутата Госдумы, трехкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова и при поддержке Клуба вольной борьбы Taymazov Team (Клуб вольной борьбы братьев Таймазовых). Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

В соревнованиях участвовало 72 юных спортсмена из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Чечни и Армении.

«Решение провести такие соревнования в рамках спортивного марафона «Сила России» стало не случайным. Вольная борьба — особый вид спорта для Осетии. И поэтому у нас действительно получился настоящий праздник, который объединил и спортсменов, и гостей Республики и всех любителей борьбы», — сказал Таймазов.

В результате упорных схваток победила команда Taymazov Team (Северная Осетия). Второе место у ребят из Чеченской Республики, третье место — у команды из Дагестана.

Команды-победители и призеры получили кубки, дипломы, медали и денежные призы, сказано в сообщении.

6 июля сообщалось, что в Казани стартовал международный ралли-марафон «Шелковый путь». В 13-й раз лучшие пилоты и команды из 23 стран проверят на прочность свои нервы и технику. Участникам предстоит преодолеть более 5 тыс. км. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.