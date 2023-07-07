В Казани стартовал ралли-марафон «Шелковый путь – 2023»

В Казани стартовал ралли-марафон «Шелковый путь». В 13-й раз лучшие пилоты и команды проверят на прочность свои нервы и технику. Участникам предстоит преодолеть более 5 тыс. км, сообщил корреспондент «Известий» Олег Барышев в четверг, 6 июля.

Команды будут рассекать по трассам в Южном Урале, Оренбургской, Самарской и Саратовской областям и закончат свой маршрут в Москве.



Стартовая арка — первое препятствие ралли «Шелковый путь». Впереди их ожидают сотни километров бездорожья.



«Половина из них (дорог) — спецучастки. Так спортсмены называют отрезки пути, которые людей и технику проверяют на прочность. Легко в этой гонке только покорять сердца болельщиков», — сказал корреспондент.



«Шелковый путь» — испытание, в котором добраться до финиша уже победа. Маршрут необходимо проходить быстро, но аккуратно. Люди и машины должны работать как слаженный механизм, добавил Барышев.



В этом году в гонке дебютирует команда завода «Урал, на марафон отправился модернизированный «КамАЗ» модель «К5». Кроме того, в новом сезоне маршрут проходит через регионы, по которым еще никогда не катились гонщики.



За главный трофей «Шелкового пути» — статуэтку белого тигра поборются спортсмены из 23 стран. Команды уже стартовали из Казани в Уфу.

Накануне сообщалось, что на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля прошла церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь». В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

«Шелковый путь» проходит в 13-й раз. Ралли-рейд продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км дистанции, из которых 2350 км будут скоростными спецучастками. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.