Пожертвования украинской армии стали в разы меньше из-за усталости обычных граждан от конфликта, сообщает газета The New York Times 7 июля.

Уточняется, что резкий спад финансирования Вооруженных сил Украины за счет пожертвований благотворительных организаций начался уже спустя полгода.

На фоне этого боевики ВСУ стали придумывать всё более изощренные способы стимулировать украинцев делиться своими деньгами, уточняет газета.

«Я увидел, что сборы средств в интернете в 2023 году перестали быть эффективными. Возможно, потому, что целевая аудитория оказалась истощена и у нас уже давно не было побед», — заявил командир взвода Павла Вышебабы.

Вместе с тем он добавил, что украинская армия всё еще нуждается в пожертвованиях, так как войскам необходимо закупать снаряжения.

Ранее, 26 июня, издание The American Conservative сообщило, что Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией.

В конце мая китайская газета Global Times указала на то, что европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются на то, что военные действия на Украине вскоре прекратятся, поскольку Европа уже и так достаточно сильно пострадала от украинского кризиса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.