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Между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Между Крымом и портом Кавказ на линии Керченской паромной переправы поставили большой десантный корабль (БДК) для большегрузов. Об этом 7 июля сообщил источник «Известий».

В настоящее время БДК совершает пробный рейс: груженый автомобилями «ГАЗель» заходит в акваторию Керчи.

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В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. На утро 4 июля длина пробки составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по данному вопросу. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. В ходе совещания министр транспорта Виталий Савельев отметил, что в Минобороны РФ готовы предоставить два БДК, каждый из которых берет по 40 автомобилей.

Через день, 5 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирован.

Однако пиковая ситуация ожидается 16–17 июля, уточнил Савельев.

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