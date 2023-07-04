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Минтранс РФ сообщил об отсутствии заторов на Крымском мосту

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Фото: ТАСС/STRINGER
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На Крымском мосту по состоянию на 14:00 мск заторов нет, ожидали проезда 100 автомобилей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«С 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. <...> На Крымском мосту ожидали проезд 100 транспортных средств на 14:00 мск, заторы отсутствуют», — сказал Савельев, уточнив, что время ожидания составляет 30 минут.

По словам министра, транспортная нагрузка может повыситься к выходным. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля.

Министерство предполагает открыть альтернативный путь для снижения нагрузки на мост. Для этого будут задействованы шесть паромных переправ, на которых, по расчетам Минтранса, будет перевозиться до 1 тыс. автомобилей в день.

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Путин обсудил с правительством образовавшиеся на подъезде к Крымскому мосту пробки. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками.

Ранее в этот день в Минтранспорте РФ сообщили, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту. Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

До этого, 2 июля, министерство транспорта республики увеличило количество постов досмотра у Крымского моста. Скорость досмотра зависит также от того, сколько вещей везут при себе туристы, отметили в оперативном штабе.

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