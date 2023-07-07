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Дерипаска предрек час расплаты США за санкционный раж в течение трех лет

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек США час расплаты «за санкционный раж». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале 7 июля, комментируя статью Financial Times (FT).

В ней отмечается, что после публикации данных о рекордной занятости в США доходность двухлетних казначейских облигаций страны достигла самого высокого уровня с 2007 года — до 5,12%. По итогу это вызвало массовый отток инвесторов с рынка акций и снижение индексов западных фондовых бирж, объяснили авторы материала.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — заявил бизнесмен.

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И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее, 3 июня, американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года.

Президент вместе с тем заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Он подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

При этом вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сообщил «Известиям», что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

Угроза экономического кризиса США возникла после банкротства одного из крупнейших банков — Silicon Valley Bank, о чем стало известно 11 марта. Тогда кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.

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