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Тренер предупредила о последствиях использования парфюма и макияжа на тренировке

Тренер Юркова: негласный этикет не одобряет парфюм во время фитнеса
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Парфюм и косметику не стоит использовать во время занятий в спортзалах. Об этом в пятницу, 7 июля, «Газете.Ru» рассказала мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.

«В правилах клубов такие пункты не прописываются, но стоит осознавать, что сильный парфюм может доставлять дискомфорт окружающим», — сказал тренер. По ее словам, во время тренировки даже самый легкий и приятный парфюм из-за обильного потоотделения может превратиться в едкий и очень резкий. Юркова уточнила, что и для кожи это может стать проблемой, так как смешиваясь с потом духи вызывают раздражение и высыпания.

По словам эксперта, с макияжем дела обстоят еще сложнее. «(…) Во время активных занятий спортом расширяются поры и всё, что у вас находится на лице, включая любой макияж, забивает их. Это может привести к высыпаниям, аллергическим реакциям и дерматитам», — объяснила тренер.

Также тренер заметила, что в вопросе макияжа стоит подумать и об одежде, полотенце и оборудовании, так как капли пота с тональным кремом могут испортить личные и чужие вещи.

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Ранее, 22 июня, тренер Илья Франк посоветовал добавлять больше соли в пищу во время питания после фитнеса. Для восполнения запаса углеводов после физических нагрузок тренер посоветовал отдавать предпочтение крупам. Их компоненты способны ослаблять распад белков, возникающий после занятий спортом.

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