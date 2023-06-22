Названы наиболее подходящие после активных тренировок продукты

Эксперт-методист XFIT Илья Франк порекомендовал восстанавливать потерю натрия в организме после тренировок путем употребления большего количества соли. Об этом он рассказал в четверг, 22 июня, «Газете.Ru».

«(…) Когда вместе с потом теряется много натрия (один из электролитов), в пищу следует добавлять больше соли. Однако стратегии, направленные на восстановление водно-солевого баланса, должны быть максимально индивидуальными», — заявил эксперт.

Для восполнения запаса углеводов после физических нагрузок тренер посоветовал отдавать предпочтение крупам. Их компоненты способны ослаблять распад белков, возникающий после занятий спортом. К источникам указанного элемента также относят яйца, творог, сыр, мясо птицы, рыба и морепродукты.

Как ранее, в августе, отмечала заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина, продукты с высоким содержанием клетчатки, а также цельнозерновой хлеб, овощи и зелень следует употреблять в пищу, чтобы увеличить продолжительность жизни.