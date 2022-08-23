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Врач-эндокринолог назвала способные продлить жизнь продукты

Эндокринолог Мачехина: для долголетия нужно придерживаться средиземноморской диеты
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sina Schuldt
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Заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина во вторник, 23 августа, рассказала о том, какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы увеличить продолжительность жизни.

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Так, питание должно основываться на местных продуктах с уклоном в принципы средиземноморской диеты. Следует обратить внимание на еду с высоким содержанием клетчатки, а также цельнозерновой хлеб, овощи и зелень.

«<…> это способствует поддержанию оптимальной микрофлоры, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и создает определенную пищевую привычку, определенную пищевую модель, которой потом все проще и проще следовать», — рассказала эндокринолог в беседе с «Газетой.Ru».

Также необходимо отказаться от вредных привычек, особенно курения, и заменить их на спортивные активности. Опасным является хронический стресс, который приводит к внутриклеточным поломкам.

Также Мачехина назвала регионы России с наиболее высокой продолжительностью жизни граждан. Так, дольше всего люди живут в Республике Ингушетия — в среднем 80 лет.

Ранее, 22 августа, кардиолог Светлана Павличенко рассказала о витаминах и микроэлементах в авокадо, которые помогают работе сердца. По ее словам, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам. Врач отметила, что замена жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры на 24–26% снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

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