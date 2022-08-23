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Эндокринолог рассказала о регионах с наибольшим числом долгожителей

Эндокринолог Мачехина: больше всего долгожителей в Северо-Кавказском регионе
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Фото: ТАСС/Channel Partners
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Самое большое количество долгожителей в России проживает на территории Северного Кавказа, рассказала заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина в беседе с «Газетой.Ru».

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«Это подтверждается данным Росстата и данными больших исследований. В целом по региону средняя продолжительность жизни порядка 74 лет. Дольше всего люди живут в Республике Ингушетия, там средняя продолжительность жизни — 80 лет. Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 6 лет», — указала врач.

Мачехина добавила, что подлинной причины такой разницы в продолжительности жизни пока выяснить не удалось. Предполагается, что это является совокупностью ряда климатических, географических и поведенческих факторов, свойственных для региона. Она также добавила, что огромную роль играют пищевые привычки местного населения.

«Сейчас ведется много исследований, где уже на генетическом уровне пытаются выяснить, что общего есть у долгожителей, есть ли что-то общее у японца и нашего горца, какой-то механизм, который отвечает за устранение поломок в геноме и продление здорового отрезка жизни», — рассказала эндокринолог.

Ранее, 22 августа, кардиолог Светлана Павличенко рассказала о витаминах и микроэлементах в авокадо, которые помогают работе сердца. По ее словам, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам. Врач отметила, что замена жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры на 24–26% снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

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