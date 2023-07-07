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Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»

Губернатор Самарской области Азаров сообщил о начале расследования ЧП на «Промсинтезе»
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Фото: Яндекс/Сергей Лиманов
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством завода «Промсинтез» по ситуации на предприятии, где произошел взрыв и погибли рабочие. Об этом глава региона сообщил 7 июля «Известиям».

Как отметил Азаров, сейчас компетентные специалисты разбираются в ситуации, они определят и выяснят причины трагедии.

«Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно», — заявил он.

В связи с произошедшим глава региона также дал необходимые поручения социальному блоку правительства Самарской области. На особом контроле находится оказание медицинской помощи пострадавшим.

«Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких», — отметил губернатор.

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Взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске около 11 часов утра во время проведения ремонтных работ. При происшествии шесть человек погибли, еще двое пострадали. О последующем возгорании не сообщалось. Разрушений в результате произошедшего нет.

Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.

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