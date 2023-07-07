В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Шесть человек погибли, двое пострадали при взрыве на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает 7 июля источник «Известий».
Инцидент произошел на трубопроводе на территории предприятия во время проведения ремонтных работ около 11 часов утра. О последующем возгорании не сообщалось, разрушений в результате произошедшего нет.
Пострадавшим оказывают помощь медики.
Отмечается, что на заводе производят взрывчатые вещества.
Накануне стало известно о взрыве в лаборатории Института органической химии, которая расположена в Москве на Ленинском проспекте. Пострадал доктор наук Игорь Далингер. Он работал с реагентами, которые вызвали сильный хлопок. Его госпитализировали с химическим ожогом.