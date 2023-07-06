В Москве в результате взрыва в лаборатории пострадал один человек
В Москве на Ленинском проспекте произошел взрыв в лаборатории Института органической химии, сообщил источник «Известий» 6 июля.
«Один человек пострадал. Возгорания не было», — заявил источник.
Известно, что пострадавшим оказался заведующий лабораторией доктор наук Игорь Далингер. Сильный хлопок вызвали реагенты, с которыми работал ученый. В результате он был госпитализирован с химическим ожогом.
Ранее, 5 июля, в результате взрыва автоклава на консервном заводе в Краснодарском крае пострадали четыре человека. Пострадавших доставили в Павловскую центральную районную больницу.