В Москве в результате взрыва в лаборатории пострадал один человек

В Москве на Ленинском проспекте произошел взрыв в лаборатории Института органической химии, сообщил источник «Известий» 6 июля.

«Один человек пострадал. Возгорания не было», — заявил источник.

Известно, что пострадавшим оказался заведующий лабораторией доктор наук Игорь Далингер. Сильный хлопок вызвали реагенты, с которыми работал ученый. В результате он был госпитализирован с химическим ожогом.

Ранее, 5 июля, в результате взрыва автоклава на консервном заводе в Краснодарском крае пострадали четыре человека. Пострадавших доставили в Павловскую центральную районную больницу.