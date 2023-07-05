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Четыре человека пострадали при взрыве автоклава на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре человека пострадали в результате взрыва автоклава на консервном заводе в Краснодарском крае. Об этом 5 июля сообщил источник «Известий».

«В результате взрыва автоклава в цеху Павловского консервного завода пострадали четыре человека. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник.

Пострадавших доставили в Павловскую центральную районную больницу. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее, 3 июля, два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии «Скоропусковский Синтез» в Московской области. Взрыв произошел во время ремонтных работ.

30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» прогремел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.

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