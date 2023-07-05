Четыре человека пострадали при взрыве автоклава на Кубани
Четыре человека пострадали в результате взрыва автоклава на консервном заводе в Краснодарском крае. Об этом 5 июля сообщил источник «Известий».
«В результате взрыва автоклава в цеху Павловского консервного завода пострадали четыре человека. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник.
Пострадавших доставили в Павловскую центральную районную больницу. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее, 3 июля, два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии «Скоропусковский Синтез» в Московской области. Взрыв произошел во время ремонтных работ.
30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» прогремел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.