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Военный эксперт указал на превосходство российского ВПК над западным

Военный эксперт Леонков: контрнаступление Украины показало, что российский ВПК мощнее, чем западный
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Украина и западные страны думали, что их совокупный военно-промышленный комплекс (ВПК) будет мощнее российского, однако контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало обратное. Об этом 7 июля «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в последние недели западные СМИ пишут о проблемах ВСУ при контрнаступлении. Это, по мнению Леонкова, связано с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

«При этом виртуальный главный разведчик Украины Кирилл Буданов уже рассказал, что видел будущие доклады натовцев. В них есть такой тезис: Украине тяжело, контрнаступление пошло не так, но нам надо собраться и продолжить им помогать. Такой у них настрой. Они надеялись на быструю победу, считая, что их совокупный военно-промышленный комплекс гораздо мощнее нашего», — сказал он.

Как подчеркнул эксперт, это говорит о том, что у России оборонно-промышленный комплекс работает лучше.

«Европейский ВПК серьезно был задушен в последние десятилетия. [Президент Украины Владимир] Зеленский приехал в Болгарию за боеприпасами, но ему не дали. Завод там запустили, но нужной мощности он не достиг, снаряды нужны самим болгарам. Даже немецкий «Рейнметалл» не смог обеспечить выпуск завяленного объема выпуска боеприпасов. США говорят, что на восстановление ПЗРК «Стингер» им надо пять лет», — сказал он.

Леонков также напомнил, что российская армия уничтожает много западной техники, наносит ощутимые удары по резервам ВСУ.

«У нас хорошо заработала разведка, мы справляемся с украинским ПВО. С техникой сейчас у стран НАТО проблема. Вопрос с поставками F-16 отложили. Комплексы ПВО им нужно для защиты своих стран, резерва не осталось. Желание заставить своих граждан затянуть пояса есть, конечно, но сделать это будет непросто», — сказал он.

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Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал, что ВСУ в течение контрнаступления потеряли большое количество как своих военных, так и боевых машин.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений. Он отметил, что украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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