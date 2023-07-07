Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены

Туристов, которые пропали в Бурятии во время сплава по реке, нашли. Как уточняет 7 июля источник «Известий», все люди были в спасательных жилетах.

Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно, им оказали помощь. Остальных унесло сильным течением. Спустя некоторое время еще двух туристов нашли живыми, их обнаружили с вертолета Ми-8, который задействовали в поисках. Пропавшие мужчины услышали звук работающих лопастей и подали сигнал с помощью ракетницы. Спасатели высадились в ближайшей точке и направились к туристам.

Еще один человек вышел на связь после того, как выбрался из реки.

«Найдены еще двое туристов. Они живы, с ними все хорошо», — добавил источник «Известий».

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