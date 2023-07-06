Прокуратура начала проверку после опрокидывания катамаранов у Байкала

По факту опрокидывания катамаранов на реке Снежной, впадающей в Байкал, проводится проверка. Об этом 6 июля сообщила прокуратура Бурятии.

«По предварительным данным, четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке. В настоящее время местонахождение пятерых человек неизвестно», — сообщило ведомство.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел ранее в этот день. Как сообщил источник «Известий», катамараны опрокинулись в районе села Выдрино. Оперативно выбраться на берег смогли четыре человека.