Прокуратура начала проверку после опрокидывания катамаранов у Байкала
По факту опрокидывания катамаранов на реке Снежной, впадающей в Байкал, проводится проверка. Об этом 6 июля сообщила прокуратура Бурятии.
«По предварительным данным, четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке. В настоящее время местонахождение пятерых человек неизвестно», — сообщило ведомство.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел ранее в этот день. Как сообщил источник «Известий», катамараны опрокинулись в районе села Выдрино. Оперативно выбраться на берег смогли четыре человека.