Четыре человека пропали после опрокидывания катамарана на Байкале

Четыре человека пропали на Байкале после опрокидывания катамарана. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в районе реки Снежная возле села Выдрино в Бурятии.

Еще четверым удалось выбраться на берег. Поисками остальных занялся спасательный отряд. Допускается, что пропавшие могли выбраться на другом берегу реки или выше по течению.

Ранее, 30 июня, мужчина пропал во время рыбалки на озере в Сосногорском районе Республики Коми. Он не взял с собой телефон, его товарищ спустя пять часов обратился в полицию.