Житель Коми пропал во время рыбалки с другом

Мужчина пропал во время рыбалки на озере в Сосногорском районе Республики Коми. На поиски мужчины в ночь на 30 июня выехал ухтинский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.

По информации ИА «Комиинформ», двое мужчин отправились рыбачить на озеро в направлении Нижний Одес – Нефтепечорск. Один из рыбаков 1985 года рождения в какой-то момент пропал. Он не взял с собой телефон, а его товарищ спустя пять часов обратился в полицию.

Сейчас в районе ведутся поисковые работы. Спасатели ищут пропавшего рыбака.

Ранее в июне в Выборгском районе Ленинградской области сотрудники турбазы обнаружили тело рыбака, пропавшего 13-го числа. Предполагается, что его лодка перевернулась, в результате чего мужчина оказался в воде и утонул.