Сотрудники турбазы в Ленобласти нашли тело утонувшего в реке рыбака

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники турбазы обнаружили тело рыбака, утонувшего 13 июня. Об этом в среду, 21 июня, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Известно, что 68-летний мужчина отдыхал в туристическом месте «Зеленый мыс» в поселке Житково. 13 июня он отправился на лодке в магазин, чтобы приобрести спиртное, и пропал.

В день исчезновения пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем был телефон, но спустя время звонки перестали проходить.

Сотрудники турбазы сначала нашли лодку рыбака. Затем было обнаружено и тело мужчины — оно находилось недалеко от поселка Барышево. Предполагается, что лодка перевернулась, в результате чего пенсионер оказался в воде и утонул.

16 июня сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) завершили поиски подростка, утонувшего в реке Зее 12 июня. По информации следователей, ребенок ушел на реку, не оповестив родителей. Также известно, что он не умел хорошо плавать.