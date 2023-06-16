В Благовещенске нашли тело утонувшего в Зее подростка
В Благовещенске (Амурская область) завершили поиски подростка, утонувшего в Зее 12 июня. Об этом Амурской службе новостей сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Нашли тело мальчика. В районе переулка Связного, где он и пропал. Поиски завершены», — рассказали власти.
14-летний подросток утонул 12 июня во время купания в реке Зее. Позже мэр Олег Имамеев уточнил, что мальчик купался в районе оборудованной зоны отдыха.
Региональное Следственное управление СКР организовало проверку. По информации следователей, ребенок ушел на реку, не оповестив родителей. Также известно, что он не умел хорошо плавать.
По словам главного государственного инспектора региона по маломерным судам Александра Коваленко, с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в Приамурье утонули три человека, пишет ИА PriamurMedia. Все случаи зафиксированы в жаркие выходные 10–12 июня.
15 июня сообщалось, что двое детей утонули в селе Полтавка Приморского края. Их тела нашли спасатели краевого ГО и ЧС.