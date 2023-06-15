Двое мальчиков утонули в реке Раздольная в Приморье

Двое детей утонули в селе Полтавка Приморского края. Их тела нашли спасатели краевого ГО и ЧС, сообщает Vostokmedia в четверг, 15 июня.

Накануне мальчики девяти и десяти лет купались без присмотра взрослых в реке Раздольная и утонули. В пресс-службе МинГОЧС рассказали, что следующим утром к месту ЧП выехал отряд из пяти человек с водолазным снаряжением.

Спасатели обследовали предполагаемое место трагедии с помощью багров, прошли сеткой, далее для обследования ямы погрузился водолаз. В результате тело одного ребенка подняли со дна. Позднее достали тело второго мальчика.

В краевом СК добавили, что сейчас идет доследственная проверка по факту смерти двух несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), отмечает ИА PrimaMedia.

Ранее в июне врач рассказал о возможности заразиться серьезными инфекциями в водоеме. К примеру, можно подцепить гепатит А, холеру, брюшной тиф, а также паратиф А и Б.