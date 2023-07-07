РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
По факту группового отравления несовершеннолетних спиртосодержащей продукцией в городе Первоуральске управлением Роспотребнадзора по Свердловской области начато расследование. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в этот день семеро пострадавших были выписаны из больницы, двое продолжают лечение.
«В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены. Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ситуация остается на контроле управления.
Об отравлении десяти детей на Урале сообщил ранее в этот день региональный минздрав. Отмечалось, что всех их доставили в больницу, у семерых обнаружили следы алкоголя в различной концентрации.
Начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых в свою очередь сообщил, что дети могли смешать водку, пиво и коньяк, бутылки от этих спиртных напитков были найдены на месте происшествия. Горелых уточнил, что среди госпитализированных была девочка 2010 года рождения и ее ровесники. Двое из них находятся в детской больнице, еще двое — в реанимационном отделении с токсическим отравлением, добавил он.