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Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам

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Фото: ФСБ РФ
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Лефортовский суд Москвы продлил арест двум летчикам военной разведки Украины, сообщили в пятницу, 7 июля, в суде. Дмитрий Шиманский и Александр Морозов собирались устроить диверсии на территории России.

«Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении Морозову А.Г. и Шиманскому Д.Л. срока содержания под стражей», — заявили в суде «РИА Новости».

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Мужчин обвиняют в незаконном перемещении вооружения и боеприпасов, диверсии и незаконном пересечении границы.

5 апреля украинского пилота Александра Морозова задержали после падения легкомоторного самолета. Шиманский в РФ был объявлен в розыск, однако позже под Тулой его перехватили сотрудники ФСБ.

6 июня украинские летчики рассказали сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о том, как Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины подготавливало теракты на территории РФ. Шиманский рассказал о своем прибытии в РФ с Украины «по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий». На своем легкомоторном самолете он долетел до Тулы, где был задержан сотрудниками ФСБ сразу же после посадки. На борту, в частности, нашли 3 кг взрывчатки, два дрона и пистолет с боекомплектом.

Морозова задержали в Брянской области. Двумя легкомоторными самолетами в регионе была предпринята попытка сбросить бомбы на комбинат «Слава», однако пилоты промахнулись. После этого воздушное судно Морозова потерпело крушение.

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