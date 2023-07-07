Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Лефортовский суд Москвы продлил арест двум летчикам военной разведки Украины, сообщили в пятницу, 7 июля, в суде. Дмитрий Шиманский и Александр Морозов собирались устроить диверсии на территории России.
«Суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении Морозову А.Г. и Шиманскому Д.Л. срока содержания под стражей», — заявили в суде «РИА Новости».
Мужчин обвиняют в незаконном перемещении вооружения и боеприпасов, диверсии и незаконном пересечении границы.
5 апреля украинского пилота Александра Морозова задержали после падения легкомоторного самолета. Шиманский в РФ был объявлен в розыск, однако позже под Тулой его перехватили сотрудники ФСБ.
6 июня украинские летчики рассказали сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о том, как Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины подготавливало теракты на территории РФ. Шиманский рассказал о своем прибытии в РФ с Украины «по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий». На своем легкомоторном самолете он долетел до Тулы, где был задержан сотрудниками ФСБ сразу же после посадки. На борту, в частности, нашли 3 кг взрывчатки, два дрона и пистолет с боекомплектом.
Морозова задержали в Брянской области. Двумя легкомоторными самолетами в регионе была предпринята попытка сбросить бомбы на комбинат «Слава», однако пилоты промахнулись. После этого воздушное судно Морозова потерпело крушение.