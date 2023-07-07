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Eagles объявила о проведении прощального тура

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Американская рок-группа Eagles объявила о проведении прощального тура The Long Goodbye. Пока известны только первые города — Нью-Йорк, Бостон, Денвер, Атланта и Сент-Пол, передает телеканал «Известия».

Дебютный альбом Eagles был выпущен в 1971 году и имел два сингла в топ-20 — Take It Easy и Witchy Woman. Настоящую славу группе принес культовый альбом Hotel California — в США было продано более 26 млн пластинок. За 52 года гастролей легендарные музыканты — члены Зала славы рок-н-ролла — отыграли более 1000 концертов. По данным Pollstar, последний тур «орлов» — Hotel California Tour — собрал $250 млн за 90 выступлений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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