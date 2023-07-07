Туристам Краснодарского края рассказали о пяти диких пляжах региона

Сервис бронирования отелей МТС Travel поделился с «Известиями» подборкой диких пляжей вблизи популярных курортов, о которых узнали еще не так много туристов.

Помимо отсутствия столпотворения, дикие пляжи любят за чистую воду и природу. А благодаря тому, что за вход платить не нужно, на таком отдыхе можно еще и сэкономить. Эксперты сервиса советовали взять с собой обувь для комфортного входа в воду, специальные циновки или лежаки для галечных пляжей, а также пакеты для мусора, чтобы оставить после себя порядок.

Прежде всего специалисты отметили пляж «Голубая бездна» в Геленджике — одно из самых живописных мест черноморского побережья. Лагуна с бирюзовой водой и крупной белой галькой находится между хутором Джанхот и селом Дивноморское. Пляж получил название из-за того, что в 20 м от берега дно уходит резким обрывом вниз.

Побережье и дно пляжа каменистое, зато белая галька видна сквозь толщу воды даже на большой глубине.

«Чтобы попасть на пляж «Голубая бездна», необходимо свернуть с трассы М-4 на дорогу, идущую от Дивноморского в Джанхот. В пяти километрах оттуда расположена парковка, откуда начинается пешая часть пути. Можно дойти либо до смотровой площадки над обрывом, либо до побережья. Другой вариант — добраться до «Голубой бездны» пешком по берегу от организованного пляжа хутора Джанхот», — говорится в исследовании.

Другими диким пляжем, привлекательным для туристов, является Бугазская коса — полоса суши шириной 250–300 м и длиной 12 км, отделяющая Бугазский лиман от Черного моря. У ее начала в станице Благовещенская находятся базы отдыха и гостевые дома, сама же коса остается пристанищем дикарей.

Вся территория косы — пляж, покрытый кварцевым песком, местами — мелким ракушечником. По центру возвышаются небольшие дюны с растительностью, с одной стороны — воды Черного моря, а с другой — Бугазского лимана. Вдоль косы море мелкое и быстро прогревается, что хорошо для отдыха с детьми. Каждый сезон на Бугазскую косу съезжаются кайт- и виндсерферы, здесь множество школ и есть специальный кемпинг для спортсменов и любителей.

Добраться до косы можно по трассе А-290, свернув с нее в поселке Виноградный в сторону станицы Благовещенская. Также до Благовещенской ходит маршрутка, а дальше надо будет пройти пешком.

Эксперты также обратили внимание на дикий пляж в поселке Витязево около Анапы. Рядом с Витязево расположено несколько благоустроенных пляжей, а вот от начала Витязевской косы и до станицы Благовещенская сохранилось нетронутое черноморское побережье. Здесь ярко-голубое море и пологий, ровный берег шириной 150–300 м, покрытый песком. В центре косы — дюны, защищающие берег от ветров. Спуск в море — тоже песчаный, пологий, без ям и валунов, вода теплая и прозрачная.

В сезон пляжи Витязево становятся популярными, но чем дальше в сторону станицы Благовещенской, тем меньше людей. Иногда к берегу приплывают дельфины.

Доехать до диких пляжей можно на машине, свернув с трассы А-290 на Витязево или двигаясь вдоль побережья из Анапы. Далее гравийная дорога идет параллельно пляжу, а к морю организованы съезды. Но высока вероятность увязнуть в песке, поэтому эксперты рекомендовали оставить машину в поселке и пойти пешком либо нанять катер.

Совсем недалеко от переполненного Сочи можно найти дикий пляж около поселка Уч-Дере между пляжами Дагомыса и пляжем санатория «Белые ночи». Он небольшой, а отличительная черта — сосны, которые наполняют воздух хвойным ароматом. Берег покрыт крупной галькой.

До этого пляжа удобнее всего добираться на электричке. Рядом находится станция Уч-Дере, поезда прибывают со стороны Туапсе и Адлера. Можно выйти на пляж со стороны санатория «Белые ночи», доехав до него от центра Сочи на автобусах № 75, 76 и 77. На автомобиле близко к пляжу подъехать не получится. Машины оставляют у санатория им. Семашко и идут до побережья пешком. До санатория следует ехать по дороге А-147 до 163-го км, этот участок трассы называется «Батумское шоссе».

В списке также упоминается пляж в Аше — микрорайоне, входящем в состав Сочи, но расположенном почти в 60 км от Центрального Сочи. Пляжи Аше подходят для любителей спокойного отдыха, чаще всего людей на них немного.

«Аше стоит на месте впадения одноименной реки в Черное море. Горная река немного понижает температуру воды в море. Берег — галечный, и чем южнее, тем крупнее галька. Вода прозрачная и чистая, глубина начинается уже в двух метрах от берега. Добираться до пляжей лучше всего на электричке. В Аше останавливаются поезда из Туапсе и Адлера. До пляжа ведет улица Репина. Автопутешественникам нужно следовать до 99-го км по трассе А-147. Она проходит через поселок и на этом участке носит название «Туристская улица», — добавили в исследовании.

Ранее СМИ сообщали, что пляжи на юге России переполнены. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что переполненность пляжей в Анапе связана с тем, что многие люди поехали на этот курорт, решив не стоять в пробке при въезде на Крымский мост. По его словам, примерно 20% людей, которые находились в пробке, перебронировали отели в этих курортах.

При этом 5 июля власти Анапы заявили, что на пляжах города в Краснодарском крае хватает мест для отдыхающих. Как отмечалось, большинство отдыхающих посещают пляжи в центральной части города, в то время как свободными остаются 40 км побережья Черного моря.