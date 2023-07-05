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Власти Анапы заявили о наличии мест на пляжах курорта

Власти Анапы после видео с толпами на пляжах опровергли наличие проблем с местами
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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На пляжах Анапы в Краснодарском крае хватает мест для отдыхающих. Об этом 5 июля заявили власти города.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — сообщили «РИА Новости» в администрации.

Отмечается, что большинство отдыхающих посещают пляжи в центральной части города, в то время как свободными остаются 40 км побережья Черного моря.

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Ранее в этот день вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что переполненность пляжей в Анапе связана с тем, что многие люди поехали на этот курорт, решив не стоять в пробке при въезде на Крымский мост. По его словам, примерно 20% людей, которые находились в пробке, перебронировали отели в этих курортах.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. На утро 4 июля длина пробки составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. Позднее в этот день Минтранс РФ заявил об отсутствии заторов на Крымском мосту. Однако глава ведомства Виталий Савельев отметил, что транспортная нагрузка может повыситься к выходным. Пиковая ситуация ожидается 16–17 июля.

5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирован.

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