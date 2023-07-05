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Турагент объяснил переполненность пляжей в Анапе

Турагент Мкртчян: переполненность пляжей в Анапе связана с пробкой на Крымском мосту
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Переполненность пляжей в Анапе связана с тем, что многие люди поехали на этот курорт, решив не стоять в пробке при въезде на Крымский мост. Об этом в разговоре с «Известиями» 5 июля сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Он рассказал, что, когда люди узнали о пробке, многие семьи, особенно с детьми, решили поехать на другие курорты, которые находятся рядом, в том числе в Анапу.

«Мы тут же увидели резкий рост бронирований в ближайших пунктах — Анапа, Витязево, Тамань, Кучугуры, Голубицкая. Здесь появилось море незапланированных бронирований», — отметил Мкртчян.

По его словам, примерно 20% людей, которые находились в пробке, перебронировали отели в этих курортах.

При этом он обратил внимание, что большинство отелей Крыма не стали штрафовать туристов за отмену бронирования.

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В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. На утро 4 июля длина пробки составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. Позднее в этот день Минтранс РФ заявил об отсутствии заторов на Крымском мосту. Однако глава ведомства Виталий Савельев отметил, что транспортная нагрузка может повыситься к выходным. Пиковая ситуация ожидается 16–17 июля.

5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирован.

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