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Пятый канал отмечает юбилей телевещания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ленинградское телевидение отмечает юбилей — 85 лет со дня своего рождения. Именно в этот день, 7 июля, в 1938 году в эфир впервые вышел Опытный Ленинградский телевизионный центр, который впоследствии стал Пятым каналом. Как рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер, телевизор по всей стране тогда смотрели немногочисленные зрители.

Почти век назад всё было не так, каким Ленинградское телевидение знают сейчас. Камеры в студиях стояли как вкопанные, а спустя всего 11 лет операторы смогли снимать уже вне павильонов.

«Первомайскую демонстрацию зрители тогда смотрели на специальных приемниках «КВН-49». Экраны тогда были маленькие, опционально можно было докупить тяжелую линзу, которая была заполнена дистиллированной водой и ставилась впереди экрана. Она позволяла увеличить изображение. А специальная приставка позволяла менять диапазоны. Хочешь — смотри Москву, хочешь — настройся на Ленинград», — рассказал Облендер.

Как отметил ведущий оператор Ленинградского телевидения Владимир Гречишкин, москвичам для того, чтобы посмотреть канал, тогда нужно было покупать приставки, которые стоили немало — 36 рублей. Именно Гречишкин с коллегами придумали в то время сцену-ринг для популярного шоу «Музыкальный ринг» на Пятом канале, благодаря которой зрители могли говорить напрямую с ранее только поющими звездами.

Через полвека со дня появления, в 1987году, на канале показали французский балет Мориса Бежара с декорациями в виде самого города на Неве. Тогда же вышел в эфир легендарный телемост Бостон – Ленинград. А еще через два десятилетия зрители смотрят на нем уже самый яркий праздник для выпускников «Алые паруса».

В 2000-х годах Пятый канал вышел на федеральный уровень и попал в каждый телевизор страны. Сейчас он обладает большим количеством современной аппаратуры, интересных проектов, знакомых ведущих, а также новых возможностей всей команды.

Первые на экране: путь от Ленинградского телевидения к Пятому каналу за 85 лет
Экспериментальные эфиры, трансляции мирового уровня и главный выпускной страны

Одним из символов позитивных перемен на канале стало возрождение легендарной ленинградской традиции — праздника выпускников «Алые паруса». Произошло это в 2005 году как раз благодаря Пятому каналу, Акционерному Банку «РОССИЯ» и правительству Санкт-Петербурга. И с тех пор каждый год канал отвечает за прямую трансляцию всего шоу и организует его водно-пиротехническую часть.

Именно «Алые паруса» принесли каналу множество престижных международных призов — в частности, четыре золотые и одну серебряную награды мирового конкурса Global Eventex Awards и три статуэтки, включая главную, премии Best Event Awards World.

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