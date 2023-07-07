Ленинградскому телевидению исполнилось 85 лет

Ровно 85 лет назад — 7 июля 1938 года — в эфир Санкт-Петербурга впервые вышла постановочная передача, а с августа началось регулярное вещание. Как изменилось за свою долгую историю одно из главных СМИ страны и что осталось неизменным — в репортаже «Известий».

Сегодня приемник Ленинградского телевидения — Пятый канал — один из крупнейших федеральных телеканалов. Он входит в первый мультиплекс, включен в число общероссийских обязательных общедоступных каналов. В его сетке вещания — новостные выпуски с обзором событий в стране и мире, информационно-развлекательные, научно-познавательные и документальные программы, детективные сериалы (любопытный факт: в 2022 году в эфир Пятого вышло 503 премьерные серии, запущено в производство еще 702 новых эпизода). А начиналось всё с единственной передачи, которая длилась два часа и включала в себя концерт и отрывки из кинофильмов.

Ленинградское телевидение отличалось креативностью и, быть может, большей свободой, чем столичное. Именно в Северной столице начали знакомить публику с клипами The Beatles и Queen; именно там в 1984-м появилось и первое музыкальное шоу в стране — «Музыкальный ринг». Популярные эстрадные звезды не только пели на нем, но и общались со зрителями, которые задавали подчас очень смелые вопросы. А в 1985-м состоялся легендарный телемост между континентами, став одним из символов перестройки.

1990-е стали для канала непростым периодом: преобразованный в «Петербург — Пятый канал», он менял регионы вещания, формы собственности, частоты. Но продолжал работу. А новое дыхание получил уже в нулевые: в 2004-м закрепил за собой нынешнее название, в 2007-м получил по указу президента статус общероссийской телерадиовещательной организации, наконец, в 2008-м вошел в состав Национальной Медиа Группы.

Одним из символов позитивных перемен стало возрождение легендарной ленинградской традиции — праздника выпускников «Алые паруса». Произошло это в 2005 году как раз благодаря Пятому каналу, Акционерному Банку «РОССИЯ» и правительству Санкт-Петербурга. И с тех пор каждый год канал отвечает за прямую трансляцию всего шоу и организует его водно-пиротехническую часть.

Именно «Алые паруса» принесли каналу множество престижных международных призов — в частности, четыре золотые и одну серебряную награды мирового конкурса Global Eventex Awards и три статуэтки, включая главную, премии Best Event Awards World.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известиям»:

Первые на экране: путь от Ленинградского телевидения к Пятому каналу за 85 лет