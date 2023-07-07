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Премьер Японии Кисида лично посетит Литву для участия в саммите НАТО

Премьер Японии примет участие в саммите НАТО в Литве в июле
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Фото: REUTERS/Hiro Komae/Pool
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11–13 июля посетит Литву, где лично будет участвовать в саммите НАТО, а также Бельгию для встречи с руководством Евросоюза (ЕС). Об этом 7 июля на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Премьер-министр (Японии Фумио. — Ред.) Кисида с 11 по 13 июля посетит Вильнюс и Брюссель. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии — в регулярной встрече на высшем уровне между Японией и ЕС», — отметил он.

Генсек кабмина Японии также подчеркнул, премьер страны уже второй раз с прошлого года примет участие в саммите НАТО.

По его словам, Кисида своим личным участием в саммите планирует обратить внимание на важность укрепления отношений между Японией и Североатлантического альянса на фоне ситуации на Украине и в целом сложной обстановки в области безопасности.

Премьер-министр Японии на полях саммита НАТО также планирует провести ряд двусторонних встреч, обменявшись с коллегами мнениями по ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, рассказал Мацуно.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Всем чертам назло: Париж не захотел расширения НАТО в Азию
Китай и Россия также предостерегают альянс от открытия офиса в Токио

Ранее, 6 июня, агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявили о существовании дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, главными целями которой являются изменение парадигмы взаимодействия двух стран и предоставление Нью-Дели доступа к передовым технологиями, в том числе за счет организации совместных производств.

До этого, 15 мая, научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

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