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В ЦСКА рассказали о соглашении с Фернандесом при расторжении контракта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футболист Марио Фернандес еще зимой пришел к соглашению с ЦСКА о фактическом расторжении контракта, однако обещал об этом не заявлять и выступать в РФ только за столичный клуб. Об этом в четверг, 6 июля, в своем Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

По его словам, летом прошлого года игрок попросил клуб позволить ему завершить карьеру до окончания срока действия контракта.

«Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года», — приводит слова Брейдо ИА Регнум.

Он добавил, что зимой Фернандес принял решение возобновить карьеру, однако не собирался возвращаться в Россию. В итоге было принято решение расторгнуть контракт в рамках джентльменского соглашения с футболистом и страховки клуба в вопросе зарплатных обязательств.

Брейдо объяснил, что джентльменское соглашение заключалось в том, что Марио Фернандес будет играть только за ЦСКА без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

Он подчеркнул, что не в интересах ЦСКА было заявлять, что Фернандес теперь свободный агент.

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Ранее 6 июля стало известно, что 32-летний Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год.

Брейдо отреагировал на это словами, что «непонятные моменты получили объяснение», пишет сайт kp.ru.

Как отмечает «РИА Новости», контракт с игроком будет рассчитан на три года. При успешном прохождении медосмотра Фернандес может войти в заявку команды на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который пройдет 15 июля в Казани.

Еще в июне президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял о возвращении Марио Фернандеса. Он также опроверг переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в московский «Спартак».

Фернандес выступал на ЦСКА с 2012 по 2022 годы, после чего объявил о паузе в карьере. В составе столичного клуба футболист трижды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а затем провел 33 матча за сборную России. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», отмечает RT. 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам, сообщает «Спорт-Экспресс».

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