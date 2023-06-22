Президент ЦСКА заявил о возвращении Марио Фернандеса

Бразильский защитник Марио Фернандес вернется в футбольный клуб ЦСКА. Об этом 22 июня заявил президент клуба Евгений Гинер журналистам.

Он также опроверг переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в московский «Спартак».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и три раза выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает «Газета.Ru». В составе сборной России он провел 33 матча.

В мае 2022 года ЦСКА объявил о том, что Фернандес принял решение приостановить карьеру. При этом его контракт с клубом продолжает действовать до лета 2024 года.

12 декабря защитник перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023-го. Он провел пять матчей в чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул, в которых не отметился результативными действиями. Всего он провел на поле 308 минут.

В апреле 2023 года Фернандес расторг арендное соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.