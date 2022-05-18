Защитник ЦСКА Фернандес заявил о приостановке карьеры

Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес объявил 18 мая о приостановке своей игровой карьеры.

«В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын. Но я хочу находиться рядом с ПФК ЦСКА и буду следить за его успехами», — рассказал Фернандес. Его заявление опубликовано на официальном сайте ЦСКА.

Футболист рассказал, что его контракт будет приостановлен после матча с «Ростовом». После защитник ЦСКА уедет в Бразилию к семье.

«Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за всё, что он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ПФК ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце», — подчеркнул спортсмен.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, в свою очередь, что «это серьезная потеря для клуба». Однако они не могли не откликнуться на просьбу Фернандеса.

«Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее клуб сделает всё необходимое по усилению позиции правого защитника», — заявил Бабаев.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне Фернандес забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах, пишет «Спорт-Экспресс». Контракт защитника с ЦСКА действует до лета 2024 года.

В сентябре прошлого года Фернандес завершил карьеру в сборной России. Основным мотивом завершить выступления защитник назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.