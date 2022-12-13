Экс-футболист сборной РФ Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьонала»

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом».Об этом сообщается 12 декабря на сайте клуба.

Фернандес, приостановивший контракт с московским ЦСКА, за «Интернасьонал» будет выступать на правах аренды до конца 2023 года.

О том, что Фернандес возобновит профессиональную карьеру в Бразилии в ЦСКА сообщили несколько дней назад. В клубе не стали возражать желанию футболиста.

Фернандесу 32 года. В мае 2022 года ЦСКА объявил о том, что защитник принял решение приостановить карьеру. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.

До перехода в ЦСКА в 2012 году Фернандес три года отыграл в бразильском «Гремио». В составе армейцев защитник сыграл более 300 матчей, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. До 2021 года выступал за сборную России по футболу, пока не принял решение завершить карьеру в национальной команде.