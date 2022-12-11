Экс-защитник сборной России по футболу Фернандес возобновит карьеру в Бразилии

Экс-защитник сборной России по футболу Марио Фернандес возобновит профессиональную карьеру в Бразилии. Об этом 11 декабря в Telegram-канале сообщает пресс-служба московского ЦСКА, за который футболист выступал с 2012 по 2022 год.

«Марио принял решение возобновить игровую карьеру. Наш клуб не стал возражать желанию Марио еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном», — говорится в заявлении.

Фернандесу 32 года. В мае 2022 года ЦСКА объявил о том, что защитник принял решение приостановить карьеру. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе московского клуба Фернандес сыграл в 329 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. За национальную команду он сыграл 33 матча, забив пять голов и отдав три результативные передачи. В 2021 году защитник завершил карьеру в сборной.