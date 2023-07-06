Посол РФ заявил о намерениях Киева создать предлог для ввода НАТО на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода на территорию страны воинского контингента НАТО, и призвал США не допустить теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно в четверг, 6 июля.

Дипломат таким образом ответил на вопрос об утверждениях украинского правительства о якобы имеющей место подготовке Россией подрыва ЗАЭС. Он назвал обвинения абсурдом и призвал Запад повлиять на подопечных во избежание масштабной катастрофы.

«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство [президента Украины Владимира] Зеленского», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского ведомства.

Кроме того, посол раскритиковал освещение ситуации на ЗАЭС со стороны американских СМИ. По его словам, местные журналисты делают вид, что не замечают, как обвинения режима Зеленского в сторону России оборачиваются диверсиями самого Киева. Антонов перечислил примеры такого поведения — Каховскую ГЭС, Бучу и Краматорск.

Ранее, 22 июня, Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.