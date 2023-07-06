Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе

Со следующей недели в московском регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем. Подробнее о прогнозе погоды рассказали в погодном центре «Фобос» 6 июля.

Уточняется, что постепенный спад температуры начнется уже в пятницу— температура воздуха не составит больше +28 градусов в отличие от 30-градусной жары, которая была на неделе.

В выходные на столбике термометра дневные значения будут варьироваться от +20 до +26 градусов тепла.

«Ну а с началом следующей недели регион ждет новая холодная и дождливая волна, связанная с очередным южным циклоном. Выходя своим центром на Среднюю Волгу, он активизирует поступление в регион холодного воздуха, и температура окажется на 4–5 градусов ниже климатической нормы, днем будет всего +17…+22 градуса. Такими же холодными, с кратковременными дождями ожидаются и вторник и среда», — указано в сообщении.

Рост температуры ожидается во второй половине следующей недели.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за сильной жары москвичам начали раздавать бесплатные бутылки с водой на автовокзалах, станциях метро и причалах города.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей города, что 6 июля станет самым теплым днем в столице с начала года. Воздух в Москве днем прогреется до +30 градусов, однако уже вечером придут ливни и грозы.