Воду начали раздавать из-за жары на автовокзалах и станциях Москвы

Бесплатные бутылки с водой из-за сильной жары начали раздавать москвичам на автовокзалах, станциях метро и причалах города. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

«В город пришла жаркая погода, и чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаем питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что представители управления постоянно заботятся о пассажирах общественного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее в тот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей города, что 6 июля станет самым теплым днем в столице с начала года. Воздух в Москве днем прогреется до +30 градусов, однако уже вечером придут ливни и грозы.