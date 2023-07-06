6 июля станет самым теплым днем с начала года в Москве

Четверг, 6 июля, станет самым теплым днем в Москве с начала года. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, воздух в столице днем прогреется до +30 градусов, однако уже вечером придут ливни и грозы.

По данным метеоролога, если в городе температура воздуха составит +28…+30 градусов, то по области она поднимется до +26…+31. Столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, уточнил Леус.

«А вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18-19 часам, а в столицу доберутся к 21-22 часам», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Синоптик добавляет, что до этого в лидерах было 16 июня. В тот день максимум температурных значений составил +27,4 градуса.

Ранее, 5 июля, пресс-служба столичного ГУ МЧС России сообщила, что в Москве в четверг, 6 июля, прогнозируется жара до +31 градуса. Горожан попросили избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов и носить головные уборы, пить больше воды.

В тот же день в Москве из-за грядущей жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 четверга.