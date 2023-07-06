В МЧС предупредили о жаре в Москве до +31 градуса 6 июля
В Москве в четверг, 6 июля, прогнозируется жара до +31 градуса. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, в дневные часы в четверг воздух в столице прогреется до +30…+31 градуса. В этой связи горожан попросили избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов и носить головные уборы, пить больше воды, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день в Москве из-за грядущей жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с полудня и до 18:00, уточняет телеканал «360».
Предположительно, 6 июля станет самым жарким днем в столице с начала года, пишет НСН. Но не абсолютным рекордсменом. По данным метеобюро, температурный рекорд для 6 июля в столице принадлежит 1938 году — +36,2 градуса.
Как отмечает «Москва 24», жаркая погода сохранится в столице до конца недели. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели ожидается дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до +29 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее 5 июля рассказал, что до конца недели высокие температуры в столице ожидаются и в ночное время. Минимальные температуры составят +16…+18 градусов, в центре Москвы столбики термометров будут подниматься до отметки в +22 градуса, отмечает телеканал «Звезда».