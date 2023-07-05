В Москве 6 июля объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве в четверг, 6 июля, ожидается 30-градусная жара, в связи с этим объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 5 июля.

«Очень высокая температура, +30...+31 градус», — говорится в предупреждении ведомства.

Оно будет действовать с 12:00 до 18:00 четверга.

6 июля станет самым жарким днем в Москве с начала года. Но не абсолютным рекордсменом. По данным метеобюро, температурный рекорд для 6 июля в столице принадлежит 1938 году — +36,2 градуса.

Ранее, 3 июля, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дожди с грозами в Москве к концу недели. По словам синоптика, в пятницу, 7 июля, в столицу придет похолодание, которое будет сопровождаться затяжными грозами с с северо-западным ветром.